وزارة التموين: لم نرصد أي مخالفات أو شكاوى في محطات الوقود

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن حملات الوزارة التي تشن على محطات الوقود خلال الأيام الماضية، والذي تزامن مع قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، لم ترصد حتى الآن أي مخالفات أو شكاوى في محطات الوقود.

استمرار حملات التفتيش على محطات الوقود

وذكرت المصادر، أن محطات الوقود على مستوى المحافظات تعمل بشكل طبيعي، وأن الحملات الرقابية من قبل الوزارة ومديريات التموين، لا تزال مستمرة لمتابعة سير عمل المحطات، بعد قرار تحريك أسعار الوقود يوم الجمعة الماضي فبراير 2022.

وأضافت المصادر، أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تقوم أيضا بشن حملاتها على جميع محطات الوقود بصفة دورية، لمراقبة عدادات المحطات لوقف أي تلاعب من قبل أي محطة في عداد اللترات أو عداد السعر.

تفاصيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

وفي يوم الجمعة 4 فبراير 2022، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمعنية متابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتعديل سعر بيع منتجات البنزين بجميع أنواعه الثلاثة، كالآتي:

- 7.25 جنيه للتر- بنزين 80.

- 8.50 جنيه للتر - بنزين 92.

- 9.50 جنيه للتر- بنزين 95.

- تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وتتابع وزارة التموين من خلال غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة مع مديريات التموين بالمحافظات، تقارير حملات التفتيش التي يشنها مفتشي الوزارة يوميا بعد بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين.

وأكدت المصادر أنه يوجد 4 أرقام هاتفية يستطيع من خلالها المواطن الإبلاغ عن أي شكوى يرغب في تقديمها لوزارة التموين، وتتمثل الأرقام في منظومة الشكاوي الحكومة والخط الساخن 16528، وجهاز حماية المستهلك والخط الساخن 19588، والخط الأرضي لإدارة الرقابة التجارية بوزارة التموين والذي يحمل رقم 0227942638، والخط الساخن لخدمات التموين الإلكترونية عبر موقع دعم مصر والخط الساخن 19959.