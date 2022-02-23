شوبير: الأهلي شكله جميل.. وجماهير الأحمر «راضية عن موسيماني»

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بمستوى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مباراة مصر للمقاصة التي أُقيمت مساء أمس الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز التي فاز بها الأحمر برباعية نظيفة وضعته في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة، من 8 لقاءات خاضها حتى الآن في المسابقة.

وقال «شوبير» عبر برنامجه «مع شوبير»، الذي يذاع عبر إذاعة «أون سبورت»: «أحب أن أشيد بموسيماني بعد رباعية مصر للمقاصة والفوز الكبير الذي حققه الأهلي على الفريق الفيومي في بطولة الدوري، الأهلي شكله جميل والروتيشن كان حلو، في حالة رضا من جماهير الأهلي عن موسيماني والثقة تزداد يوما بعد الآخر».

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