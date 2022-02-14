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شوبير: محمد الشناوي جاهز لمباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

كتب:

شادي ممدوح
10:03 ص | الإثنين 14 فبراير 2022
محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي، من المشاركة في مباراة الهلال السوداني، المحدد لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مشددا على أنّه تواصل مع الحارس، الذي كشف جاهزيته لخوض اللقاء.

وقال «شوبير» خلال برنامجه «مع شوبير»، المذاع عبر راديو أون سبورت إف أم: «الشناوي أكد لي أنّه يسير بخطى ثابتة في أداء البرنامج التأهيلي، وأنّه سيكون جاهزا للمشاركة ضد الهلال السوداني في مباراة يوم الجمعة المقبل».

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