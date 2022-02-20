شوبير يحذّر الأهلي والزمالك من مفاجآت كأس مصر

وجّه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة تحذير إلى فريقي الأهلي والزمالك، بعد إجراء قرعة كأس مصر، بداية من دور الـ32، حيث أسفرت عن مواجهة الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء لنظيره المصري للسلوم، بينما الأبيض يلتقي «الداخلية».

وقال «شوبير»، خلال برنامجه «مع شوبير»، المذاع عبر «راديو أون سبورت إف أم»: «الأهلي والزمالك لن تكون مبارياتهم بدور الـ32 لكأس مصر سهلة، خاصة أنّ فريق المصري للسلوم سيخوض مباراة الأهلي بدوافع كبيرة، فيما ينافس فريق الداخلية للعودة للدوري الممتاز».

وأشار حارس منتخب مصر الأسبق، إلى أنّ «الكأس دائما يحمل شعار المفاجآت، وحال عدم اتخاذ قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك الأمر بجدية، سيجد كل فريق صعوبة كبيرة في المباراتين».

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