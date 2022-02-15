الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا 1.2 مليار دولار مساعدات تزامنا مع تهديدات الحرب

صدق البرلمان الأوروبي، صباح اليوم، على قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن منح أوكرانيا مساعدات مالية بقيمة 1,2 مليار دولار بالتزامن مع اقتراب الحرب بين روسيا و أوكرانيا.

مساعدات مالية لـ أوكرانيا

وكشفت وثيقة صوت عليها نواب البرلمان الأوروبي، عن تقديم الاتحاد مساعدات مالية بقيمة لا تزيد عن 1,2 مليار دولار لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وبرنامج الإصلاحات الجذرية في أوكرانيا بعد إعلان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن من المتوقع أن تبدأ روسيا غزو بلاده غدا الأربعاء 16 فبراير.

وأوضحت الوثيقة أن تلك المساعدات ستقدم في شكل قروض، تساعد في تغطية ميزانيات المدفوعات في أوكرانيا، حسب ما يشير إليه برنامج صندوق النقد الدولي، ووفقا لموقع قناة روسيا اليوم، تحول الأموال إلى كييف على مرتين بقيمة 600 مليون يورو لكل منهما في غضون 12 شهرا، وذلك بعد موافقة البرلمان نهائيا على قرار.

الرئيس الأوكراني يصف الغزو الروسي المحتمل بالحرب العالمية الثالثة

ومن جانبه، وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الغزو الروسي على بلاده بالحرب العالمية الثالثة، مؤكدا أن غدا سيكون بمثابة يوم الاتحاد الوطني الذي ترفع فيه الإعلام، مضيفا أنه يأمل بالسلام وبلاده مستعدة للمحاربة من أجل ذلك.

توصيات دولية بشأن مغادرة أوكرانيا

ومن جهة اخرى، دعت دول عدة حول العالم مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا تحسبًا لوقوع الحرب في أي لحظة، فدعت أمريكا جميع الموظفين غير الأساسيين في سفارتها بالعاصمة كييف إلى مغادرة أوكرانيا، في حين طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين بمغادرة كييف فوراً، كما حذرت بريطانيا بعدم بقاء مواطنيها ومغادرة أوكرانيا على الفور، حيث لا تزال وسائل الانتقال التجارية متاحة.

ودعت ألمانيا رعاياها في أوكرانيا الذين لا يعتبر وجودهم أساسيا بمغادرة كييف، مؤكدة أن الحرب من الممكن أن تشتعل في أي لحظة، كما ناشدت كل من إيطاليا، نيوزيلندا، السويد، الدانمارك، رعاياها بمغادرة أوكرانيا خلال 48 ساعة على الأكثر، وطالبتهم بإلغاء أي رحلات غير ضرورية إلى كييف.