محيي الدين: صندوق النقد الدولي أصدر حقوق سحب خاص بـ650 مليار دولار بعد الجائحة

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن حديث العالم قبل حدوث الجائحة كان يستهدف استكمال التعافي منذ عام 2008 لتخطي تداعيات الأزمة العالمية، موضحًا أن بعض الدول لديها قدرة عالية على الخروج من هذه الأزمات والعودة إلى مسار التنمية، بينما تستغرق بعض الدول وقتا أطول في البقاء عند القاع.

دول تتعرض لصدمات كبيرة بعد الأزمات

وأضاف محيي الدين خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدول الأقل دخلا من مصر تتعرض لصدمات كبيرة وتستقر فترة أكبر عند القاع، وتكون في حاجة إلى قدر أكبر من المساعدات المالية والفنية، موضحًا أن الصندوق من خلال إصدار وحدات حقوق السحب الخاصة بعد الجائحة أصدر 650 مليار دولار، وهو ما يفوق كثيرًا ما جرى إنفاقه في أعقاب الأزمة العالمية.

ما أنفقته الدول على الجائحة أكبر كثيرًا من الأزمة المالية

وتابع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أن ما أنفقته الدول على الجائحة أكبر كثيرًا من الأزمة المالية، موضحًا: «كان يُخشى أن تتحول هذه الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية بما يعني حدوث ركود طويل بما يؤثر على حياة البشر، وهذا الأمر كان سيمثل خطورة كبيرة».

اهتمام كبير بتطوير قطاع الاتصالات

ولفت، إلى أنّ مصر تشهد اهتماما كبيرًا بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن العالم كان يتعامل مع التحول الرقمي في قطاع بمفرده، مضيفًا أنّ هذا القطاع استطاع عمل مشاركات مهمة في مصر بين القطاعين الحكومي والخاص، لكنه تحول إلى أسلوب حياة في كل القطاعات، في المنزل والعمل وطلب الاستشارات الطبية وغيرها.

وتابع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أن التحول الرقمي لم يعد مجرد قطاع، مشيرًا إلى أن نشر الإنترنت بجودة وسرعة عالية أصبح جزءًا رئيسًا في الإصلاحات الهيكلية بمصر في الزراعة والصناعة والمشروع الرئاسي حياة كريمة.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى أنه حضر العديد من المنتديات والمؤتمرات حول العالم، موضحًا أنه يشعر بسعادة كبيرة بسبب تنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بنجاح كبير: «هذا العام يشهد تطورا كبيرا في عمليات التجهيز والتنظيم واختيار الموضوعات، حيث يتم مناقشة موضوعات رئيسية وهامة جدا مثل الجائحة وتغيرات المناخ والتحديات الخاصة بأمن شبكة المعلومات».