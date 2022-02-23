تفاصيل الدراسة في مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي

تستعد وزارة الثقافة لبدء الدراسة للدفعة الأولي من مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الاثنين 28 فبراير بمركز ابداع بيت السحيمي بشارع المعز.

وكانت وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الصندوق قد أعلنت خلال شهر نوفمبر الماضي عن تدشين مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي ضمن خطط صون الهوية من خلال دعم احد ملامحها المتمثلة في فنون الخط العربي، بهدف خلق أجيال جديدة من فناني هذا المجال الذي كان له أثر كبير على الحضارة والفنون في العالم وتعزيز أساليبه في مواجهه البدائل الإلكترونية إضافة إلى الارتقاء بالذائقة الفنية للشباب وكذلك تشجيع الاجيال الجديدة على تعلم قواعد الكتابة العربية الصحيحة، خاصة بعد نجاح الدول العربية في تسجيل هذا الفن العريق علي قائمة التراث العالمي الثقافي غير المادي باليونسكو.

بدء الدراسة بمدرسة خضير البورسعيدي

تمت الاختبارات علي مرحلتين وتقدم لها 650 دارسا.

وتضمنت المرحلة الأولي اختبارات تحريرية، أعقبها المرحلة الثانية وتضمنت مقابلة شخصية مع المتقدمين، حيث تم قبول 34 دارسا ودارسة بالمدرسة.

أنواع الخط العربي

جدير بالذكر أن الدراسة بالمدرسة مجانية لمدة عامين، حيث يتم خلالها تدريس أنواع الخطوط المختلفة مثل، الديواني، الحر، الإعلان، وتركيبات الخط الثلث، الاجازة، الزخرفة، الفارسي، الرقعة، الكوفي، وغيرها من الخطوط، على يد نخبة من فناني الخط العربي .

ويعتبر خضير البورسعيدي واحد من أهم رواد المدرسة المصرية في الخط العربي في عصرها الحديث؛ تلك المدرسة التي تم تأسيسها عام 1922م، في عصر الملك فؤاد.

ويقوم قطاع الصندوق وبالتعاون مع مكتبات مصر العامة بالإعداد لتدشين فروع لمدرسة خضير البورسعيدي في عدد من المحافظات تبدأ بمكتبة مصر العامة ببورسعيد ، مكتبة مصر العامة بالمنيا .