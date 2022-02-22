عرض «محطة مصر» بالفيوم ومنفذ دائم لبيع كتب «قصور الثقافة» في سيناء

دشن فرع ثقافة الفيوم التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث قدم فرع ثقافة الفيوم بالتعاون مع البيت الفني للمسرح عرض مسرح العرائس «محطة مصر»، برعاية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

وتدور أحداث العرض حول التعريف بمعالم مصر، وقيمة العلم والعمل، والعرض من تأليف وأشعار محمد زناتي موسيقي وألحان حاتم عزت، وإخراج رضا حسانين.

ولاقى العرض حضورا جماهيريا واسعا، فضلا عن حضور مدير عام الفرع وكذلك الدكتورة إيمان أحمد زكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

كما عقد قسم الثقافة العامة بمكتبة الفيوم العامة جلسة حوارية بعنوان «حرية الاختيار»، أدارتها «مروة محمود»، وبدأت الجلسة بوصف وتوضيح قدرة الفرد على الاختيار من بين اثنين أو أكثر من الخيارات المتاحة بحيث لا تقيده أي أطراف خارجية بحيث يقرر الإنسان خياراته بوعى ويتحمل كل المسؤوليات المتعلقة بخياراته.

ونفذت أيضا مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة فنية لإعادة تدوير الخامات البيئية، للمدربة هاله عيسى، وبدأت الورشة باستخدام العبوات الزجاجية الفارغة وتلوينها من الخارج واستخدامها للزينة أو استخدامها كمزهرية لوضع الزهور بداخلها، كما نظم بيت ثقافة أبشواى ورشة فنية لتصنيع شنطة مطبخ وكذلك شنطة حضانة من تدوير خامات البيئة المدربة هناء رجب.

منفذ دائم لبيع الكتب بسيناء

ونظم قصر ثقافة طور سيناء بفرع ثقافة جنوب سيناء، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل، منفذاً دائما لبيع إصدارات كتب الهيئة العامة لقصور الثقافة، في جميع مناحي المعرفة، خاصة وأن الثقافة هي إحدى الجوانب العاكسة لملامح المجتمع والمحددة لمكانة الدولة.

جدير بالذكر أن منفذ البيع يتضمن أكثر من 750 كتابا في مختلف العلوم الإنسانية والأدبية والفنية، كما أن المنفذ بصدد استقبال أكثر من 1000 كتاب أخر خلال الفترة المقبلة، بهدف تحقيق العدالة الثقافية لأهالينا فى محافظة جنوب سيناء .