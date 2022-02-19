«الثقافة» تعلن موعد أول معرض محلي للكتاب «داندي مول»: 8 مارس المقبل

أعلنت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، موعد أول معرض محلي للكتاب، بعد ختام الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي انتهت فعالياته في 7 فبراير الجاري.

وتنظم الهيئة العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين معرض «داندي مول الأول للكتاب» بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، وذلك من 8 مارس المقبل وتستمر فعالياته حتى 19 مارس 2022.

تفاصيل معرض داندي مول الأول للكتاب

وكشف مصدر مسؤول في وزارة الثقافة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل أول معرض محلي قائلا: «بناءً على قرارات رئيس الوزراء بإقامة المعارض الثقافية، وفى إطار خطة الهيئة المصرية العامة للكتاب بإقامة المعارض الإقليمية بهدف نشر الثقافة في ربوع محافظات مصر، سيتم إقامة معـرض داندي مول الأول للكتاب والمقرر إقامته خلال الفترة من 8 مارس المقبل وتستمر فعالياته حتى 19 مارس المقبل».

وتابع: «وتم فتح باب الاشتراك لمعرض داندى مول الأول للكتاب بدءًا من يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022، وسعر تكلفة البرجولة 25 مترا مربعا «5م × 5م» مبلغ 12000 جنيه تسدد بفيزا، أو إيداع أو تحويل بنكي باسم بالهيئة المصرية العامة للكتاب، علماً بأن أقصى حد للاشتراك في البرجولة الواحدة عدد «3» ناشرين بقيمة كل مشارك بالبرجولة «4000 جنيه» للدار الواحدة».

الأردن ضيف شرف دورة معرض الكتاب المقبل

وأعلنت وزارة الثقافة خلال ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي أقيم في الفترة من «26 يناير إلى 7 فبراير 2022»، أن المملكة الأردنية الهاشمية ستحل ضيف شرف الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي ستنطلق في 2023، وذلك بعد استضافة اليونان ضيف شرف الدورة الـ 53 من المعرض.

وشهدت الدورة الماضية التي أقيمت بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، إقبالا كثيفا من الجمهور على زيارة المعرض، حيث تجاوزت أعداد رواد الدورة أكثر من 2 مليون زائر خلال أيام المعرض الـ 13، والذي أقيم تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل».