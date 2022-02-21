«الثقافة» تكشف عن موعد معرض الإسكندرية للكتاب بعد تأجيله: أكتوبر المقبل

كشف مصدر مسؤول بوزارة الثقافة، عن خريطة معارض الكتب في الفترة المقبلة، إذ ينطلق أقرب معرض محلي «معرض دنداي مول الأول للكتاب» بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، يوم 8 مارس المقبل، وتستمر فعالياته حتى 19 مارس 2022.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بإقامة المعارض الثقافية، وخطة الهيئة المصرية العامة للكتاب، بإقامة المعارض الإقليمية، وذلك لنشر الثقافة في ربوع جمهورية مصر العربية، وتجهز وزارة الثقافة سلسلة من معارض الكتاب، في مختلف ربوع مصر.

معرض فيصل الرمضاني للكتاب

وأكد المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إقامة معرض فيصل الرمضاني للكتاب، والذي يقام في شهر رمضان المقبل، فيما أرجأت الثقافة معرض الإسكندرية للكتاب إلى أكتوبر المقبل بدلا من مارس المقبل، والمعارض الثلاثة تنظمها هيئة الكتاب، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين.

وأعلنت هيئة الكتاب، فتح باب الاشتراك لمعرض داندى مول الأول للكتاب، بدءً من يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022، وسعر تكلفة البرجولة 25 مترا مربعا «5م × 5م» مبلغ 12000 جنيه تسدد بفيزا، أو إيداع أو تحويل بنكي باسم بالهيئة المصرية العامة للكتاب، علما بأن أقصى حد للاشتراك في البرجولة الواحدة عدد «3» ناشرين بقيمة كل مشارك بالبرجولة «4000 جنيه» للدار الواحدة».

معرض الإسكندرية للكتاب

وتستعد الثقافة لإقامة معرض فيصل الرمضاني للكتاب في دورته العاشرة، والمقرر إقامته خلال الفترة من 11 لـ21 رمضان لسنة 1443 هجري، بأرض الهيئة المصرية العامة للكتاب بفيصل الطالبية/ الهرم، وحددت التفاصيل كالتالي: «قيمة اشتراك البرجولة 5 متر× 5 متر، بقيمة إيجارية 12000 جنيه، ويسمح بحد أقصى الاشتراك في البرجولة الواحدة عدد 3 دور نشربقيمة إيجارية لمساحة 9 متر، بقيمة إيجارية 4000 جنيه فقط».

ومعرض فيصل الرمضاني للكتاب له طبيعة خاصة إذ ارتبط بشهر رمضان المبارك، ويفتح أبوابه للجمهور يوميًا من الساعة 10 صباحا إلى 12 منتصف الليل، على أن تقام الفعاليات المصاحبة للمعرض من 8 مساء حتى 12 منتصف الليل، ويصحب المعرض أنشطة متنوعة مخصصة للأطفال منها عروض فنية على المسرح، فضلًا عن ورش الرسم والتلوين للأطفال وصلصال وغيرها.