وصول رئيس مجلس الدولة احتفالية «يوم الوفاء والإنجاز»

وصل، منذ قليل، المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، احتفالية بعنوان «يوم الوفاء والإنجاز - العام الثاني» يتم خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزا في الإنجاز خلال العام القضائي 2020 / 2021 ، وعددهم يناهز المئة.

تكريم شيوخ القضاة

ويتم أيضًا تكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام القضائي المشار إليه تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن العزيز طوال رحلة عطائهم المديدة، ولن ينسى المجلس تكريم أسماء قضاته الأجلاء ممن انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال العام ذاته تقديرًا لعطائهم.

وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة, وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتكريم شباب القضاة المتميزين في جميع مستويات ومجالات العمل القضائي، ولقاء سيادته بهم يوم 3/10/2020، بعد أن تم تكريم عدد عشرين من شباب قضاة مجلس الدولة بمناسبة احتفالية يوم القضاء المصري بتاريخ 2 / 10 / 2021 والتي شرفها بالحضور السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

حضور الاحتفالية

وستقام الاحتفالية بحضور المستشار، محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص، والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وعدد محدود من قضاة وقاضيات مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه وضيوف المجلس من الجهات المختلفة نظرًا للإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا.