وصول كرم جبر لاحتفالية «الوفاء والإنجاز» لتكريم القضاة بمجلس الدولة 

وصل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاحتفالية مجلس الـدولــة، منذ قليل، وتأتي الاحتفالية بعنوان «يوم الوفاء والإنجاز ــ العام الثاني»، التكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا خلال العام القضائي 2020 / 2021، وعددهم يناهز المائة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة، و تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتكريم شباب القضاة المتميزين في العمل القضائي، تمهيدا للقائهم يوم 3/10/2020، بعد أن تم تكريم 20 مـن شباب قضاة مجلس الدولة بمناسبة احتفـالية يـوم القضاء المصري العام الماضي في حضور رئيس الجمهورية.

وستقام الاحتفالية بحضور المستشار / محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة, والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص , والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، و عدد محدود من قضاة وقاضيات مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه وضيوف المجلس من الجهات المختلفة نظرًا للإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا .