مدة حظر شقق الإسكان الاجتماعي.. 7 سنوات للبيع أو التأجير

يتساءل كثير من المواطنين عن مدة حظر شقق الإسكان الاجتماعي، إذ نص قانون الإسكان الاجتماعي على أنَّه لا يحق لأصحاب وحدات الإسكان الاجتماعي التصرف في الوحدات الخاصة بهم إلا بعد مرور 7 سنوات من استلام الوحدة ومن يفعل ذلك قبل تلك المدة يعرض نفسه للعقوبات.

منع تحقيق مكاسب مادية من بيع وحدات الإسكان الاجتماعي

وحددت وزارة الإسكان مدة حظر شقق الإسكان الاجتماعي، إذ أن بعض المواطنين يلجأون إلى بيع الوحدات السكنية لتحقيق مكاسب مادية، ولكن جاء قانون الإسكان الاجتماعي لمنع ذلك التصرف، ومن يبيع وحدات الإسكان الاجتماعي يقع تحت طائلة القانون، لأن تلك الوحدات مدعمة من الدولة ويمنع بيعها أو تأجيرها لا بعد انتهاء مدة الحظر

هل يجوز تأجير شقق الإسكان الاجتماعي؟

كما أنَّ قانون الإسكان الاجتماعي يمنع أصحاب الوحدات من تأجيرها إلا بعد انقضاء مدة حظر شقق الإسكان الاجتماعي، ومن يؤجر الوحدة قبل انقضاء مدة الـ7 سنوات سوف يتمّ سحب الشقة منه إضافة إلى تطبيق عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أوراق مطلوبة للحصول على شقة إسكان اجتماعي

خلال الفترة الأخيرة، نفذت وزارة الإسكان العديد من مشاريع الإسكان الاجتماعي في العديد من المدن سواء المدن القائمة أو المدن الجديدة، كما حددت الوزارة الأوراق المطلوبة لحجز شقق إسكان اجتماعي وهي كالتالي:-

1- ملء استمارة الحجز الموجودة بكراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز.

2- صورة إثبات الشخصية

3- شهادة بإثبات الدخل الشهري وتتمّ إضافة دخل الزوجة إذا كانت تعمل.

4- تقديم مستندات خاصة بالدخل الإضافي، سواء كان عملًا خاصًا أو ممتلكات زراعية وعقارات.

5- وفي حالة أصحاب الأعمال الحرة، يجب تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين الدخل الشهري أو السنوي، موضحًا بها مهنة المتقدم، بجانب صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية، لأصحاب المهن التجارية والحرفية.

6- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

7- إيصال مرفق حديث.