احذر تأجير أو بيع شقة الإسكان الاجتماعي.. 3 عقوبات تخسر معها كل شيء

يعد مشروع الإسكان الاجتماعي من المشاريع القومية الكبرى، التي تنفذها الدولة، إذ تبني وزارة الإسكان الكثير من الوحدات في مختلف المحافظات، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، من خلال توفير السكن الملائم لمحدودى الدخل والشباب وسكان المناطق العشوائية، بالإضافة إلى سكان المناطق التي تواجه مخاطر شديدة.

تخصص الدولة ميزاينة كبيرة لدعم تلك الوحدات السكنية، وتوفيرها بسعر مخفض للمواطنين، لكن أحيانا يستغل البعض تلك الوحدات لأهداف غير المخصصة لإنشائها، وهو السكن الكريم للمنتفعين بها، إلا أن وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، لم تغفل تحديد عقوبات لمثل هؤلاء، إذ حدد مجموعة من العقوبات تطبق على من يقوم بتأجير أو بيع الوحدة.

عقوبات بيع أو تأجير شقق الإسكان الاجتماعي

يقول صلاح حسن، نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إن القانون يمنع بيع الوحدات السكنية، إلا بعد مرور 7 سنوات على استلام الوحدة.

ويضيف حسن، لـ«الوطن»، أن قانون الإسكان يتيح للأشخاص الذين تحسنت أحوالهم المادية، ولديهم الرغبة في الحصول على وحدة سكنية أخرى، بعمل طلب لتبديل الوحدة، ويجري الرد عليه حسب أولويات صندوق الإسكان، ومدى توافر الوحدة.

ويشير إلى في حال استخدام الوحدة السكنية في الغرض غير المخصص لها، أو تأجيرها، فإنه سوف يتم سحب الشقة، بالإضافة إلى عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الأوراق المطلوبة للحصول على شقة إسكان اجتماعي

1- ملء استمارة الحجز الموجودة بكراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز.

2- صورة إثبات الشخصية.

3- شهادة بإثبات الدخل الشهري، وتتم إضافة دخل الزوجة إذا كانت تعمل.

4- تقديم مستندات خاصة بالدخل الإضافي، سواء عمل خاص أو ممتلكات زراعية وعقارات.

5- وفي حالة أصحاب الأعمال الحرة، يجب تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين الدخل الشهري أو السنوي، موضحًا بها مهنة المتقدم، بجانب صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية، لأصحاب المهن التجارية والحرفية.

6- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

7 - إيصال مرفق حديث.