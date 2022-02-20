رابط التسجيل في صندوق الاسكان الاجتماعى.. حجز «سكن مصر ودار مصر وجنة»

شهدت الأيام القليلة الماضية، إعلان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عن طرح عدد كبير من الوحدات السكنية، ضمن مشروع الإسكان المتوسط «سكن مصر ودار مصر وجنة»، وذلك من خلال رابط التسجيل فى صندوق الاسكان الاجتماعى، خلال الفترة من 15 فبراير الجاري، وحتى 8 مارس المقبل، للمواطنين من متوسطي الدخل فقط، داخل عدد من المدن الجديدة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، رابط التسجيل في صندوق الاسكان الاجتماعى، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

رابط التسجيل في صندوق الاسكان الاجتماعى

يمكن زيارة رابط التسجيل في صندوق الاسكان الاجتماعى، من خلال هذا الرابط، وذلك عقب سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية فى المشروعات الثلاثة «سكن مصر ودار مصر وجنة»، بالإضافة إلى مصروفات التسجيل.

حيث يتم من خلال رابط التسجيل في صندوق الاسكان الاجتماعى، التقدم بطلب الحجز ورفع كلا من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق.

ويتم تخصيص الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروعات الإسكان المتوسط «سكن مصر ودار مصر وجنة»، بأسبقية الحجز الإلكتروني، على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى.

تفاصيل حجز وحدات «سكن مصر ودار مصر وجنة»

1- مشروع «JANNA» «جنة»

- طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور).

- بمساحات تتراوح بين 100 م2 و151 م2.

- على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

2- مشروع «دار مصر»

- يتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن «السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر».

- بمساحات تتراوح بين 100 م2 و150 م2.

- على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

3- مشروع «سكن مصر»

- يتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن «أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر غرب أسيوط - الشروق».

- بمساحات تتراوح بين 106 م2 و133 م2.

- على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.