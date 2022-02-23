رئيس مجلس الدولة يشكر القضاة باحتفالية «يوم الوفاء»: جهد يستحق التكريم

وجه المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الشكر للقضاة الذين تميزوا في العمل القضائي وبذلوا الكثير من الجهد الذي يستحقون عليه التكريم، وذلك في مستهل حديثة باحتفالية مجلس الدولة التي أقيمت تحت عنوان «يوم الوفاء والإنجاز.. العام الثاني» التي يجرى خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي 2020-2021 وعددهم يناهز المائة،

أنجزنا مصالح المواطنين وحكمنا في جميع القضايا القديمة والجديدة

وأكّد رئيس مجلس الدولة أنَّ الوضع في بداية الأمر كان غير دقيق بإنجاز الفتاوى وطلبات الرأي تأخذ وقتًا طويلًا إذ كانت الرؤية غير واضحة ومجلس الدولة لم يكن في أفضل حال، لكن أصبح الآن إنجاز المجلس عاليًا، متابعًا «بدأنا وأنجزنا مصالح المواطنين وحكمنا في جميع القضايا القديمة والجديدة فضلًا عن التنظيم الإلكتروني والورقي للقضايا الطعون».

مجلس الدولة أنجز ملايين القضايا

وأضاف أنَّ مجلس الدولة أنجز ملايين القضايا وأصبح القضاة الآن ينظرون قضايا مقامة من شهور بل منذ أسابيع فقط، مما أدى إلى تقليص أمدّ التقاضي وكسب ثقة المتقاضين، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بتكريم شباب القضاة المتميزين في جميع مستويات ومجالات العمل القضائي، ولقاءه بهم يوم 3 أكتوبر 2002، بعد أن جرى تكريم 20 مـن شباب قضاة مجلس الدولة بمناسبة احتفالية يوم القضاء المصري بتاريخ 2 أكتوبر 2021 والتي شرفها بالحضور رئيس الجمهورية.

أقيمت الاحتفالية بحضور المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص، والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وعدد محدود من قضاة وقاضيات مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه وضيوف المجلس من الجهات المختلفة نظرًا للإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا.