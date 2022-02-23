«الصحة» إطلاق 13 قافلة طبية بمبادرة «حياة كريمة».. تعرف عليها

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي عن إطلاق 13 قافلة طبية جديدة من أجل الكشف على المواطنين من مختلف الفئات العمرية على الأمراض السارية والمزمنة التي يعاني منها الكثير من المواطنين من مختلف الأماكن، ويأتي دور القوافل الطبية ضمن أجندة الصحة من أجل المشاركة في تحقيق أهداف مصر المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

المحافظات التي ستنطلق بها القوافل الطبية

وأوضحت وزارة الصحة أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر تواجد القوافل الطبية يومي 23 و24فبراير الجاري بالمحافظات التالية «القاهرة - الغربية - المنيا - البحيرة - دمياط - قنا - أسوان - البحر الأحمر - المنوفية - بني سويف - مطروح - السويس - سوهاج».

أماكن تواجد القوافل الطبية

وأشارت الصحة إلى أماكن تواجد القوافل الطبية بالمحافظات، وذلك تسهيلا على المواطنين من أجل الوصول لها والحصول على الخدمات الطبية المتاحة، ومن المقرر تواجد القوافل الطبية في هذه الأماكن:

- قرية الكولا مركز أخميم محافظة سوهاج

- مركز طبي الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة

- كفر دمنهور القديم مركز زفتى محافظة الغربية

- نزلة عبيد محافظة المنيا

- فزارة مركز المحمودية محافظة البحيرة

- السلام مركز الزرقا محافظة دمياط

- الدهسة مركز فرشوط محافظة قنا

- الغوالية مركز إدفو غرب محافظة أسوان

- الزعفرانة مركز رأس غارب محافظة البحر الأحمر

- ساقية المنقدى مركز أشمون محافظة المنوفية

- بني عقبة مركز ببا محافظة بني سويف

- شماس مركز براني محافظة مطروح

- مركز شباب شندورة مركز حي الجناين محافظة السويس

التخصصات الطبية المتاحة بالقوافل الطبية

وأكدت الصحة على أن القوافل تضم كل التخصصات الطبية من «الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية»، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.