«الصحة» توضح أهمية اكتشاف جلطة القلب وعلاجها سريعا: كل دقيقة مهمة

كشفت وزارة الصحة والسكان، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيسبوك»، أهمية اكتشاف جلطة القلب سريعا، ثم علاجها بشكل سريع أيضا، من أجل المحافظة على حياة المريض، وسلامة عضلة القلب.

وتستعرض «الوطن»، أبرز ما أوضحته وزارة الصحة والسكان، من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية، يتحدث من خلاله الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي.

باسم ظريف: جلطة القلب الدقائق فيها معدودة

قال الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي، إن جلطة القلب الدقائق فيها معدودة، لأنَّها إذا تمكنت وسدت الشريان الذي يغذي عضلة القلب بشكل تام من الممكن أن تؤدي إلى أن جزء من هذه العضلة يموت.

وأشار استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي إلى أنَّه يترتب عليه خطورة على حياة الشخص، سواء خطورة على حياته بشكل عام أو خطورة أن الشخص يتحول إلى مريض ضعف عضلة القلب، وذلك نتيجة انسداد الشريان وأيضاً تلف عضلة القلب التي يتم تغذيتها من خلال هذا الشريان.

استشاري أمراض القلب: نلجأ إلى قسطرة القلب للمحافظة على عضلة القلب

أكّد الاستشاري أنَّه في أثناء العلاج نكون حريصين داخل جميع مراكز القلب داخل مصر، وهو ما توفره وزارة الصحة والسكان في برامج عديدة مثل «دعامة الحياة»، أنه يتمّ على الفور اللجوء إلى قسطرة القلب من أجل فتح الشريان مع إعادة تروية عضلة القلب بهدف المحافظة عليها والمحافظة على حياة المريض.

كانت وزارة الصحة والسكان قد أكّدت أنَّه يجب على مريض السكر أن يراعي انتظام نسبة السكر في الدم في كل الأوقات، من أجل تجنب الإصابة بالأمراض المختلفة، والتي يأتي من أبزرها، جلطات المخ، وأمراض وجلطات القلب، ومشاكل العين، وأخيراً الاعتلال الكلوي.