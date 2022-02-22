«الصحة»: إطلاق 4 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة».. تعرف على خريطة تواجدها

أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» للكشف عن الأمراض المزمنة والسارية لدى المواطنين، وإيمانا بدور الصحة في إنشاء مجتمع صحي آمن خالٍ من العادات والأنماط الصحية الخاطئة لدى المواطنين حول التعامل مع الامراض المزمنة، وتحقيقا لأهداف مصر المستدامة ورؤية 2030.

أماكن تواجد القوافل الطبية

وأوضحت «الصحة» أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد على المواطنين الذين يترددون على هذه القوافل، ومن المقرر تواجد هذه القوافل في محافظات «الإسكندرية- أسيوط- الوادي الجديد- الجيزة».

القرى التي ستتواجد بها القوافل الطبية

وكشفت الوزارة عن الأماكن والمراكز التي من المقرر تواجد بها القوافل الطبية بالمحافظات، وذلك تسهيلا على المواطنين للحصول على الخدمات الطبية المختلفة وستتواجد القوافل الطبية يومي 22 و23 فبراير الجاري، حيث من المقرر تواجد القوافل الطبية في هذه الأماكن:

- الحضرة القبلية مركز وسط محافظة الإسكندرية

- جزيرة بهيج مركز أبنوب محافظة أسيوط

- جدة مركز باريس محافظة الوادى الجديد

- القبابات حي أطفيح محافظة الجيزة

التخصصات الطبية بالقوافل الطبية

وأشارت وزارة الصحة إلى، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من «الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية»، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

استمرار القوافل الطبية حتى نهاية فبراير الجاري

نوهت وزارة الصحة إلى أنه ، ستم إطلاق 44 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، حتى 28 من شهر فبراير الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».