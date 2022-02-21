حقيقة تحديث بروتوكول كورونا للمرة الثامنة.. مصدر باللجنة العلمية يكشف

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان، أنَّ اللجنة العلمية تحدث بروتوكول علاج كورونا للمصابين بفيروس كورونا أو إحدى متحوّراته، وذلك لإدراج آخر الأدوية التي ثبت فعاليته ضد فيروس كورونا وذات من سرعة الشفاء وتخفيف من حدة الأعراض فيروس كورونا عند المصابين.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ اللجنة العلمية حدثت بروتوكول علاج كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية لإدراج عقارات «إيفوشيلد- مونلوبرافير» وهذه الأدوية تمّ الموافقة عليها للاستخدام الطارئ لعلاج المصابين بفيروس كورونا بين الحالات المتوسطة والخفيفة، إضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من ضعف مناعة شديد.

تحديث بروتوكول كورونا غير مرتبط بالمتحورات

وتابع المصدر، أنَّه من المنتظر وصول أقراص «باكسلوفيد» لمصر وفور وصول هذه الأقراص سيتمّ إدراجها لبروتوكول علاج كورونا لمصابي كورونا، وسيكون تحديث البروتوكول للمرة الثامنة لعلاج المصابين بفيروس كورونا أو أحدى متحوّراته التي طرأت على الفيروس خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أنَّ تحديث بروتوكول علاج كورونا غير مرتبط بظهور متحوّرات جديدة بل بفعالية الأدوية والعقار الذي يتمّ إضافته لبروتوكول وثبت عالية ضد فيروس كورونا، لافتا إلى أنَّ الأدوية التي يتم إضافتها لبروتوكول علاج كورونا تزيد من سرعة الشفاء وتقلل من خطورة المضاعفات.

آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في بيان لها آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر أمس الأحد، إذ تمّ خروج «2121» متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات العزل المختلفة بالجمهورية، وذلك عقب حصولهم على سبل الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت وزارة الصحة، أنَّه جرى تسجيل 2009 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس كورونا ومتحوّراته التي طرأت عليه منذ انتشار الجائحة، ويأتي ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، إضافة إلى وفاة 58 حالة جديدة.