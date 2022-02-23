طالب بمطروح يفوز بالمركز الأول في مسابقة عالمية للإنشاد الديني

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فوز ابن المحافظة الطالب عمر أحمد حشاد بالمركز الأول عالميًا في الإنشاد الديني بمسابقة بورسعيد الدوليّة لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الخامسة، بمشاركة اكثر من 60 دولة.

66 دولة تشارك في المسابقة العالمية

وأرسل محافظ مطروح، اليوم الأربعاء برقية تهنئة إلى الطالب المشارك والفائز في المسابقة العالمية للإنشاد والقرآن الكريم، مشيدا بابن مطروح وموهبته في الإنشاد الديني، وأن هذا التكريم يأتي تتويجاً لجهد وأداء مشرف وإعلاء اسم المحافظة بين محافظات الجمهورية وعالمياً ضمن المسابقة والتى شارك فيها 66 دولة من قارات وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وفي أوروبا بدول روسيا وبريطانيا وجنوب شرق آسيا منها ماليزيا وإندونيسيا، ودول عربية.

جوائز المسابقة العالمية

وقال محافظ مطروح، إن المسابقة العالمية في القرآن والإنشاد تمنح جوائز للثلاثة الأوائل في الأفرع الأربعة للمسابقة، وتتضمن حفظ القرآن الكريم كاملا بروايتين، وحفظ القرآن الكريم كاملا للإناث، والإبتهال والإنشاد الديني، والأصوات الحسنة في التلاوة.

جدير بالذكر، أن محافظة مطروح تنتشر بها الكتاتيب على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية، وهي الحمام والعلمين والضبعة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة وبمختلف القرى والنجوع، ويشارك أعداد كبيرة منهم في المسابقات المحلية والدولية.

وتنظم محافظة مطروح احتفالية لتكريم ابن مطروح الفائز في المسابقة العالمية للقرآن والإنشاد الديني، في ظل تشجيع المحافظة لأبنائها وتنمية المواهب في القطاع الدينى والاهتمام بهم.