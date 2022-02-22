ختام المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد.. والمحافظ يكرم لجنة التحكيم

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، احتفالية ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، في دورتها الخامسة، التي تحمل اسم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله، بإحدى القرى السياحية، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

تضمن حفل الختام، تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبه كلمة أعضاء لجنة التحكيم، التي أكدوا خلالها، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ النسخة الخامسة من المسابقة، وسيجرِ الاستعداد للنسخة السادسة بمشيئة الله، متحدثين عن فضل حفظ وقراءة القرٱن الكريم للمشاركين في المسابقة، وأن الجائزة الكبرى هي قراءة كتاب الله، فضلا عن التطرق للحديث عن مكانة مصر وذكرها في القرآن الكريم، موجهين الشكر لمحافظة بورسعيد، على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال للمشاركين في المسابقة.

المحافظ: بورسعيد تحتضن الأديان السماوية والفعاليات الدينية المختلفة

رحب محافظ بورسعيد بالحضور، موجها الشكر لكل الجهات المشاركة في تنظيم المسابقة، متناولا الحديث عن تاريخ بورسعيد الديني والحضاري، مشيرا إلى أن هناك علاقة وثيقة بين الماضي والحاضر، فمحافظة بورسعيد منذ التاريخ، تحتضن الأديان السماوية والفعاليات الدينية المختلفة.

الغضبان: مصر منارة الإسلام المعتدل والعمود الفقري للدول الإسلامية

وأعرب محافظ بورسعيد، عن فخره بتنظيم المسابقة على أرض بورسعيد، لافتا إلى أن المحافظة، شرفت بإقامة المسابقة للعام الخامس على التوالي، وأن أبناء بورسعيد فائزون كونهم احتضنوا المسابقة، مؤكدا أن مصر منارة الإسلام المعتدل، والعمود الفقري للدول الإسلامية، التي تحتضن أفكار الشباب، ومصر هي العمود الفقري للدول الإسلامية.

وخلال فعاليات حفل الختام، كرم محافظ بورسعيد أعضاء لجنة التحكيم، وإعلان نتيجة المسابقة والفائزون بالمراكز الأولى في الأفرع الأربعة للمسابقة، بالإضافة لتكريم الفائزين في فرع المقاصد، الذي أضيف للمسابقة هذا العام.

وشارك في المسابقة، 66 دولة من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وروسيا وبريطانيا وماليزيا وإندونيسيا، ودول عربية، وتمنح المسابقة جوائز مالية للثلاثة الأوائل في الأفرع الأربعة للمسابقة وهي: حفظ القرآن الكريم كاملا بروايتين، وحفظ القرآن الكريم كاملا للإناث، والابتهال والإنشاد الديني، والأصوات الحسنة.

وضمت لجنة التحكيم كل من:

الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر الشريف، والقارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطى، والشيخ محمد زغلول، إمام الجامع الأزهر، والشيخ جاسم الأميري، من دولة الإمارات، والشيخ محمد ترابي، من دولة المغرب، والدكتور محمد الصادق، من دولة اليمن، والمنشد حسام صقر، من الأوبرا المصرية.