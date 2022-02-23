سقوط زعيم تشكيل عصابي تخصص في تزوير مستندات حكومية بالقاهرة

نجح رجال مباحث القاهرة فى الإيقاع بأخطر زعيم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير مستندات ومحررات رسمية منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين «لأحدهما معلومات جنائية» حال تواجدهما بأحد مكاتب توثيق الشهر العقارى وبحوزتهما 2 توكيل بيع سيارة لصالحهما ممهوران بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهما لأحد مكاتب توثيق شهر عقارى مزورين.

وبمواجهة المتهمين اعترافا بالتحصل على المضبوطات من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، مقابل مبلغ مالي وأقرا بأنه نظرا لشراء أحدهما سيارة من أحد أقارب مالكتها عقب وفاتها مقابل مبلغ مالى دون تحصله على مستندات ملكية ولعمل الآخر كسائق على سيارة الثانية خططا لتزوير توكيلات بيع السيارتين لصالحهما وفى سبيل ذلك إستعانا بالأخير لإصطناع وتزوير التوكيلات المضبوطة بحوزتهما وتم بإرشادهما ضبط السيارتان المشار إليهما بمكان إخفائهما.

ضبط المتهمين وبحوزتهما مستندات مزورة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير حال تواجده بمسكنه وبصحبته أحد الأشخاص، وبحوزتهما مستندات منسوبة لجهات حكومية مختلفة مزورين، وإعترافهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الاجرامى فى «إصطناع وتقليد الأختام» المضبوطة بحوزتهما بقصد إستخدامهم فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية لترويجها على عملائهما سيئى النية مقابل مبالغ مالية بالإشتراك مع أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بالجيزة.

ومن خلال تكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان إختباء المذكور بشقة كائنة بالجيزة، وعقب تقنيين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وتم إستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها وعثر بحوزته على «كمية من الأوراق توكيلات، إيصالات، إستمارات مزورة ومعده للتزوير، شاشة كمبيوتر، ماسح ضوئى، كيسة كمبيوتر».

وبمواجهته أقر بإشتراكه مع باقى المتهمين فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.