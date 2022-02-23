«صرف الإسكندرية» تنفذ خططا للتوعية بمشروعات مبادرة «حياة كريمة»

أطلقت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، من خلال الإدارة العامة للوعي البيئي والمشاركة المجتمعية، خطة متكاملة للتوعية، تضمن وصول رسائل التوعية لجميع أهالي قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ونظمت الإدارة العامة للوعي البيئي مجموعة من الزيارات الميدانية لقرى برج العرب، والتي تشمل قرية بهيج وقرية الغربانيات وقرية أبو صير وقرية برج العرب القديمة، للتوعية بأهمية مشروعات «حياة كريمة»، ودورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية، وتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري وأهمية المحافظة علي المشروعات القومية والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن تلك المبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها، وتنبُع من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر، لذا كان لِزاما أن يتم التحرك على نطاق واسع – ولأول مرة - وفي إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر.

الاهتمام بشرائح المجتمع في قرى «حياة كريمة»

وأضاف «نافع»، في بيان منذ قليل، أنه تم مراعاة إختلاف الشرائح السنية لمجتمع هذه القرى علي مستوي طلاب المدارس والإهتمام بالمرأة وسيدات القرى

ولفت إلى أنه على مستوى طلاب المدارس قد تم الاهتمام بمدارس قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم ببرج العرب غرب إسكندرية قامت الادارة العامة للوعى البيئي بجولة بمدارس قرية بهيج في برج العرب.

جولة توعوية في مدارس الإسكندرية

واوضح أن الجولة شملت مدارس «الشهيد عوض مبارك، الميثاق، عبدربه خالد، محمد عبد الوهاب»، لافتاً إلى عقد عدة ندوات توعية لكل من المعلمين والطلاب وتوزيع هدايا من الشركة