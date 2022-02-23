بطريركية الإسكندرية تكشف عن شعارها الجديد الفائز في مسابقة «علم الهوية»

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الإسكندرية، عن شعارها الجديد خلال حفل توزيع جوائز مسابقة العلم الخاص ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، الذي أقيم أمس الثلاثاء بمقر البطريركية.

إعلان الفائزين في مسابقة أفضل تصميم لعلم الكنيسة القبطية

وقال القمص إبرام إميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، إنه تم إطلاق حفل توزيع جوائز مسابقة أفضل تصميم لعلم يعبر عن هوية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية، وذلك بحضور الثلاثة الأوائل وأعضاء لجنة التحكيم، حيث فاز بالمركز الأول الدكتور بيشوى نبيل صبحى، والمركز الثاني نردين إميل أديب، والمركز الثالث بيشوى أيمن فهيم.

لجنة التحكيم

وأوضح أن لجنة التحكيم تضمنت مجموعة من أساتذة كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، حيث كان المطلوب تصميم علم يجمع رموز تعبر عن الـ 4 كلمات «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية».

مسابقة علم هوية بطريركية الأقباط الأرثوذكس

يذكر أنه تم الإعلان عن المسابقة في شهر أكتوبر 2021 وتقدم للمسابقة أكثر من 90 متسابقا، وتم مد المهلة لأكثر من مرة لاختيار أكثر الأعمال تميزًا.

وكانت شروط مسابقة علم بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية:

- أن يكون العلم يحتوي على مجموعة من الرموز التي يحتويها اسم البطريركية وهويتها الأرثوذكسية القبطية.

- في حالة الفوز يلتزم الفائز بتنفيذ التعديلات «إن وجدت» والتي تقترحها اللجنة.

- أن يلتزم المصمم بتسليم الشعار بصيغتي «jpg,psd» بكل من الألوان «أبيض وأسود وألوان» ويسلمها إلى الإدارة في «19 شارع كنيسة الأقباط - محطة الرمل».

- أن يلتزم المصمم بأن آخر موعد للتسليم التصميمات يوم السبت 2 أكتوبر 2021.

- يكون من حق البطريركية استخدامه.