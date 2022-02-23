«حياة كريمة» تحقق الأمل في الإسكندرية.. قوافل طبية وزراعية ومحو أمية

جاءت «حياة كريمة» لإنهاء معاناة قطاع كبير من الأسر الأولى بالرعاية، إذ تستهدف القضاء على الفقر وتحسين مستوى معيشة أكثر من نصف سكان مصر، بالقرى المدرجة ضمن المبادرة، فتسير المبادرة بخطى واسعة، منذ أن أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2019، وفي محافظة الإسكندرية، استعرض المبادرة بعض إنجازتها التي وضعتها على أرض الواقع من بينها القوافل البيطرية والطبية، والزراعية.

ويعد أبرز ما تستهدفه المبادرة توصيل الغاز للمنازل وإنشاء محطات الصرف الصحي، توصيل المياه للبيوت بالمناطق النائية وإنشاء شبكات المحمول ومجمعات حكومية وخدمية، مراكز شباب، مدارس، ومساجد، إضافة إلى قوافل طبية.

إنجازات مشروعات «حياة كريمة» في برج العرب

أعلنت حياة كريمة الانتهاء من تنظيم عدد من القوافل الشاملة والتي تشمل قافلة بيطرية وأخرى زراعية وأخرى لمحو الأمية لخدمة أهالي مركز ومدينة برج العرب القديمة، في إطار متابعة القوافل الطبية التي تتم بالتعاون مع الجهات المختلفة بقرى حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية، وضمن سلسلة القوافل المجتمعية التي تطلقها جامعة الإسكندرية لخدمة المجتمع والمناطق الأكثر احتياجا.

القوافل البيطرية

وأشارت المبادرة إلى توقيع الكشف الطبي على عدد كبير من الحيوانات المختلفة من ماشية وأغنام وماعز وطيور، وذلك في كل التخصصات الإكلينيكية، والتي تشمل طب الحيوان والجراحة وأمراض الدواجن، التشخيص والعلاج بالأدوية المتخصصة، إجراء عدد من الجراحات للماشية، وتقديم الاستشارات الطبية اللازمة.

قوافل التوعية الزراعية

أما على مستوى قافلة التوعية الزراعية، نفذت «حياة كريمة» عدة ورش عمل للتوعية شملت ورشة عمل عن التصنيع الغذائي والتغذية الصحية، ورشة عمل عن زراعة الأشجار الخشبية، ورشة عمل عن البيئة وكيفية الحفاظ عليها والمشاريع الصغيرة، ورشة عمل عن تربية الدواجن، ورشة عمل عن المبيدات والاهتمام بالقمح، بالإضافة إلى نصائح عامة للمزارعين.

جهود حياة كريمة في محو الأمية

كما عقدت المبادرة عدة اختبارات استكتاب لعدد من الأهالي بالمركز تمهيدا للعمل عليها في كل القوافل لاحقا، تحت رعاية عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برئاسة محمد عبدالعظيم أبوالنجا، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب البيطري وكلية الزراعة وكلية التربية وأعضاء من مديرية الطب البيطري.