«صرف الإسكندرية» ترفع حالة الطوارئ استعدادا لسوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد ونشر السيارات والبدلات اعتبارا من صباح اليوم ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي، والتي من المتوقع أن تبدأ من مساء اليوم الأربعاء وترتفع درجتها غدا الخميس، وتستمر عدة أيام.

توقعات طقس الإسكندرية اليوم

وأكد محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، خلال بيان رسمي، منذ قليل، استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق، وخفض مناسيب محطات الرفع وأعمال رفع الكفاءة، استعدادا لهطول الأمطار، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتصل سرعتها إلى 50-60 كم/ ساعة، وقد تشهد فترة الظهيرة تسقط أمطار خفيفة تكون متوسطة ليلا ورعدية أحيانا.غ

غرفة طوارئ وخط ساخن

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين، للعمل علي حلها فورا، وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.

جدير بالذكر أنه بناء على رفع حالة الطوارئ بالشركة يتم تمركز أكثر من 132 سيارة ومعدة من معدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على مدار 24 ساعة بالمناطق الساخنة، والتي يتوقع تجمع مياه الأمطار بها، وتخفيض مناسيب البيارات لاستيعاب كميات المياه الناتجة عن الأمطار، وتكثيف أعمال التطهير والمتابعة اللحظية لمناسيب المصارف.