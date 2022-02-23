عاجل.. الحكومة تكشف سبب عكارة النيل: لن تؤثر على مياه الشرب أو الري

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، حقيقة العكارة التي ظهرت في نهر النيل خلال الساعات القليلة الماضية، مرجعا السبب إلى السيول التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

جهود الحكومة للتعامل مع الأمطار

وأشار وزير الموارد المائية والري، خلال مشاركته في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الوزارة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول، التي تعرضت لها بعض المحافظات يومي 18 و19 فبراير الحالي، وكذا جهود حماية الأفراد والمنشآت من آثار السيول، فضلا عن الاستعداد لموجة الأمطار المتوقعة يومي 23 و24 فبراير الحالي.

وأكد عبدالعاطي، أنّ عكارة المياه في نهر النيل تؤكد أنّ شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، كما شدد على أنّ العكارة ليس لها أي تأثير سلبي على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية.

حماية المنشآت من أخطار السيول

ولفت الوزير، إلى استمرار رفع درجة الاستنفار بكل أجهزة الوزارة، وتخفيض مناسيب المياه بالوجه البحري بالتزامن مع الأمطار، ومتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طوارئ، وجاهزية المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع استمرار المرور الدوري والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.