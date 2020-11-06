توقف محطة مياه أشمون بالمنوفية عن العمل بسبب عكارة النيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، ارتفاع نسبة العكارة في مياة النيل أمام مأخذ محطة مياه أشمون المرشحة، الأمر الذي ترتب عليه توقف المحطة عن العمل.

وقالت الشركة في بيان لها: "نظرا للسيول التي حدثت خلال الأيام الماضية بجنوب البلاد، وسلسله جبال البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة العكارة بنهر النيل وأفرعه المختلفة، وارتفعت نسبة العكارة أمام مأخذ محطه مياه أشمون المرشحة، الأمر الذي ترتب عليه توقف المحطة عن العمل، والاعتماد على المحطات الإرتوازي كبديل للعمل".

وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، في بيانها: "لذا نعتذر للسادة المواطنين بمدينه أشمون عن ضعف الضغوط؛ إذ أن هذا الأمر خارج عن إرادة الشركة، علما بأنه يتم متابعة قياسات العكارة على مدار 24 ساعة، وفور وصول الأمور لطبيعتها، ستشغل المحطة على الفور".

وقال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، إنه من المقرر انتهاء عكارة مياه النيل الصفراء في القاهرة الكبرى على أقصى تقدير اليوم الجمعة، لافتا إلى أن سبب ظهورها في النيل، وصول مياه الأمطار والسيول من مخر سيل سنور من محافظة بني سويف، وبعض مخرات السيول الأخرى في محافظة المنيا، والتي صرفت في النهر؛ للاستفادة منها في تقليل المنصرف من المياه خلف السد العالي، بكمية تصل إلي 10 ملايين متر مكعب يوميا، لضبط التصرفات داخل النيل.

وأكد "خالد" أن هذه العكارة ليس لها تأثير سلبي على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن تطهير مخرات السيول ساهم في وصول مياه الأمطار المختلطة بالرمال الصحراوية إلي نهر النيل من هذه المخرات.

وأكد أن وصول المياه إلى نهر النيل يؤكد كفاءة المخرات وقدرتها على احتواء المخاطر التي قد تنتج عن أضرارها المُدمرة، حيث يتم تجميعها في المخرات من المناطق الجبلية لتأخذ مساراً أمناً إلى نهر النيل أو يتم حجزها خلف سدود إعاقة.

ولفت إلى أن مياه السيول يتم الإستفادة منها من خلال مشروعات حصاد مياه السيول أمام سدود الإعاقة المنتشرة في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وهو ما ينعكس على تغذية الخزانات الجوفية في هذه المناطق وحماية الاستثمارات السياحية في هذه المحافظات.