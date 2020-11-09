مصدر: مياه الشرب تصل نظيفة للمواطنين و"عكارة النيل" لم تؤثر على جودتها

قال مصدر بشركة مياه الشرب بالقاهرة، إن عكارة مياه النيل لم تؤثر على كفاءة، وعمل محطات مياه الشرب بالعاصمة، مؤكدا أن العكارة هي نتيجة تساقط الامطار على بعض المناطق .

وأضاف لـ"الوطن" أن مياه الشرب تصل نظيفة للمواطنين بدون أى مشاكل تؤثر على جودتها، ويتم عمل اختبارات على نسبة العكارة في المياه، ولو زادت عن حد معين يتم غلق المحطات مؤقتا.

وأشار إلى أن العكارة تؤدى الى ترسيب الشوائب والرواسب العالقة بمياه النيل فى القاع ويتم تنقيتها وتطهيرها، وسرعان ما تعود المياه لطبيعتها من جديد.

من ناحية أخرى، أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انتشار معدات وسيارات شركتي الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، لمواجهة الطقس السيئ منذ اطلاق هيئة الأرصاد تحذيراتها، وتم نشرها بالمحاور الرئيسية والأنفاق ومطالع الكباري، للتعامل مع الأمطار التى تشهدها العاصمة، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أنه تم رصد سقوط أمطار خفيفة متفرقة، فى الثانية عشرة ظهر اليوم الاثنين، على محافظة القاهرة بمناطق "غرب القاهرة- رمسيس والاتوستراد- المنصة- صلاح سالم- منطقة شرق مدينة نصر- منطقة طرة- منطقة الجنوب- منطقة كورنيش المعادي"، كما سقطت أيضا أمطار خفيفة على محافظة الجيزة، بمناطق "المهندسين- فيصل والهرم وجامعة القاهرة وإمبابة"، دون أى تأثير.

وأفادت الشركة بانتشار فرق المتابعة الميدانية بمختلف الميادين ونقاط التمركز لرصد أماكن سقوط الأمطار، للتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى تمركز المعدات في كل المناطق الحيوية.

يأتى هذا في إطار خطة طوارئ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للتعامل مع الأمطار.

وأجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في التعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية، والاطمئنان على مستجدات الوضع، وجهود عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار، لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع.

ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع، ومن بينها الإسكندرية والبحيرة ومطروح ودمياط، وبعض المحافظات الساحلية الأخرى.