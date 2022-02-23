«العسومي» يثمّن دعم السيسي للعمل العربي المشترك: نموذج ملهم في تحمل المسؤولية

قال رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، إنّ البرلمان العربي سيظل شريكا فاعلا في خدمة المصالح العليا لشعبنا العربي، وجناحا مكملا للدبلوماسية العربية الرسمية في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية، مضيفا أنّه سيظل حريصا على تعزيز التضامن العربي وتطوير آليات العمل العربي المشترك على المستويات كافة.

جاء ذلك في كلمته أمام أعمال الجلسة الثالثة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني- الفصل التشريعي الثالث، التي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية، وبحضور علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، والشيخ عبدالله بن صالح بن علي العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة.

تعزيز منظومة العمل العربي البرلماني المشترك

وقال العسومي، إنّه إدراكا من البرلمان العربي للظروف والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها أمتنا العربية في الوقت الراهن، والتحديات الجِسام التي تواجهها على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتي تتطلب أن يكون هناك دور فاعل للدبلوماسية البرلمانية العربية وتعزيز منظومة العمل العربي البرلماني المشترك، نظَّم البرلمان العربي السبت الماضي مؤتمره الرابع مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، تحت عنوان «دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي».

وثيقة عربية برلمانية

وأضاف أنّ المؤتمر حظي بمشاركة عالية ورفيعة المستوى من رؤساء البرلمانات العربية، معربا عن خالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان على مشاركتهم في مؤتمر البرلمان العربي وتفاعلهم البنَّاء والمثمر مع هموم وشواغل الأمة العربية، الأمر الذي أسفر عن اعتماد المؤتمر وثيقة عربية برلمانية، أكدت ثوابت ومحددات الموقف الشعبي العربي تجاه 14 قضية، تمثل القاسم المشترك بين التحديات والأزمات التي تواجه أمتنا العربية، وفي مقدمتها قضيتنا المركزية الأولى فلسطين.

وأشار العسومي إلى أنّه سيتم رفع هذه الوثيقة إلى القادة العرب في اجتماعهم المقبل على مستوى القمة، والذي سيُعقد في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كما ثمّن الدور الرائد لصاحب للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهوده المخلصة في دعم العمل البرلماني العربي المشترك، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية، وهو ما تجلى في استقباله لرؤساء البرلمانات العربية في اليوم التالي مباشرة للمؤتمر، حيث كان حوارا مفتوحا وبناءً مع قائد عربي يمثل نموذجا مُلهما في تحمل المسؤولية القومية العربية، وهو ما لمسناه في حرصه الشديد على دعم كل ما يعزز العمل العربي المشترك، ويصون ويحمي الأمن القومي العربي.

وأكد العسومي حرص البرلمان العربي على تشجيع المشروعات والمبادرات العربية الرائدة التي تثبت للعالم أجمع، قدرتنا على استعادة دورنا التاريخي الريادي، وتؤكد بصمتنا الواضحة على ما يشهده العالم من إنجازات، قائلا إنّه في بادرة أولى نسعى إلى أن تكون تقليد سنوي في المؤتمرات المقبلة، كرَّم البرلمان العربي 3 مشروعات ومبادرة عربية رائدة في مجال التنمية المستدامة، وهي «الشرق الأوسط الأخضر.. مشروع نيوم بالمملكة العربية السعودية، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية، ومشروع مسبار الأمل بدولة الإمارات العربية المتحدة».