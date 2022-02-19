علاء عابد يترأس وفد البرلمان العربي بمؤتمر رؤساء البرلمانات ومجالس الشيوخ

ترأس علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة التطرف ومكافحة الإرهاب، وفد البرلمان العربي المشارك في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية، وسيناقش المؤتمر دور البرلمانيين في دعم الأمن والاستقرار في العالم العربي.

رئيس وفد البرلمان العربي يستقبل حنفي الجبالي

واستقبل رئيس وفد البرلمان العربي، المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري والمشارك في أعمال المؤتمر، كما التقى على هامش أعمال المؤتمر، عددًا من السفراء ورؤساء البرلمانات المشاركين، إذ التقى سفيرة الإمارات وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي بجامعة الدول العربية، والسفيرة مريم الكعبي سفيره دوله الأمارات بجمهوريه مصر العربية.

أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي

وشارك وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين أبو شقة اليوم، على رأس وفد يضم النائب عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية والنائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي والنائب أحمد صبور وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل والنائبة نهى فتحي أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بمقر جامعة الدول العربية، إذ سيناقش دور البرلمانيين في دعم الأمن والاستقرار في العالم العربي.

وشارك جبالي اليوم على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية، وسيناقش المؤتمر دور البرلمانيين في دعم الأمن والاستقرار في العالم العربي.

وألقى رئيس مجلس النواب كلمة حول موضوع المؤتمر، استعرض خلالها أبرز تطورات الوضع العربي الراهن ودور البرلمانيين في تعزيز الأمن والاستقرار العربي.