البرلمان العربي يختار العاصمة الإدارية أفضل مشروع لتحقيق التنمية

تسلم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جائزة البرلمان العربي للعاصمة الإدارية كأفضل مشروع عربي لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2021، وذلك في إطار مشاركة «جبالي» على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي جرى عقده بمقر جامعة الدول العربية.

جدير بالذكر أن البرلمان العربي، اختار تكريم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، باعتباره أفضل المشروعات العربية التنموية والعمرانية الريادية لتحقيق التنمية المستدامة، ونموذجاً عربياً يحتذى به للمشروعات الاستثمارية والتطويرية، وذلك لعام 2021.