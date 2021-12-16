داعية يوضح دعاء المذاكرة: «مش هتنسى اللي ذاكرته»

تشهد محركات البحث، عمليات بحث مكثفة دائمًا مع اقتراب موعد الامتحانات حول دعاء المذاكرة، حيث يسعى الطلاب إلى الذاكرة وتحصيل الدروس بشكل جيد، حتى يستطيع أن يحقق نتائج عالية في الامتحانات، وتصدر محركات «جوجل» البحث عن دعاء المذاكرة، وذلك حتى ينال الطلاب التوفيق من الله، وهو ما تستعرضه «الوطن» في هذا التقرير، في إطار الخدمات التي يجري تقديمها للطلاب في مختلف المراحل التعليمية المقبلين على الامتحانات، وذلك حتى يستعينوا بدعاء المذاكرة.

دعاء المذاكرة

وحول أدعية المذاكرة، أوضح الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، أن الطلاب يجب عليهم أن يجعلوا الله دائما حاضر معهم، حت عند المذاكرة يرددو قبل بدء المذاكرة، دعاء المذاكرة، ليساعدهم على تحصيل وفهم الدروس، وهو «اللهم أني اسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين».

وأضاف صبري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن على الطلاب أن يرددوا قبل بدء المذاكرة دعاء المذاكرة، ليجعلوا الله دائما حاضر معهم، حتى يلهمهم الفهم والتوفيق والحفظ، حيث يقول الطلاب في دعاء المذاكرة: «اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل».

شروط قبول دعاء المذاكرة

وأشار «صبري»، إلي أن هناك دعاء المذاكرة الذي يردده الطلاب بعد المذاكرة، حتى يتمكنوا من تثبيت ما قاموا بحفظه ومذاكرته، فيردد الطلاب دعاء المذاكرة بعد الانتهاء «اللهم اني استودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده لي عند حاجتي إليه، انك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل»

وقال الشيخ أحمد صبري، إن مش شروط قبول الدعاء ومنه دعاء المذاكرة هو دعاء الله وحده لا شريك له بصدق وإخلاص ، لأن الدعاء عبادة، وألا يدعو المرء بإثم أو قطيعة رحم، وأن يدعو بقلب حاضر ، وموقن بالإجابة.