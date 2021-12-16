داعية يوضح دعاء يوم الجمعة الصحيح عن النبي

يعد دعاء يوم الجمعة، من الأكثر الأدعية التي يبحث عنها المسلم في ليلة الجمعة، حيث أنّ الدعاء من أهم الأمور التي يحرص عليها المسلمين، وأمر الله عباده بالدعاء في القرآن، حيث قال «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»، ونبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته به حيث قال «إن الدعاء هو العبادة»، لذلك تصدر محركات «جوجل» البحث عن دعاء يوم الجمعة.

ويوضح «الوطن» في هذه السطور، دعاء يوم الجمعة كما ورد عن النبي.

دعاء يوم الجمعة

وأوضح الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأوقاف، أن دعاء يوم الجمعة الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول المسلم «اللهم ندعوك في يوم الجمعة، اللهم جمعة مضت وجمعة أتت، اللهم اغفر لنا ما بينهما ويسر لنا ما يرضيك، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقه، ورضى نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلّ اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه سلم وعلى أهله وصحبه أجمعين».

وأضاف الداعية الإسلامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دعاء يوم الجمعة يقول المسلم: «اللّهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى».

دعاء يوم الجمعة الصحيح عن النبي

وأوضح «صبري»، أن من دعاء يوم الجمعة الصحيح عن النبي، «اللّهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير».

وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن دعاء يوم الجمعة، يقول المسلم فيه «اللهم أبعد عنا رفقاء السوء، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين»

وتابع الداعية الإسلامي، الشيخ أحمد صبري، أن شروط قبول الدعاء منه دعاء يوم الجمعة كالتالي:

1- دعاء الله وحده لا شريك له بصدق وإخلاص، لأن الدعاء عبادة قال تعالى : وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {غافر: 60 } وفي الحديث القدسي : من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.

2- ألا يدعو المرء بإثم أو قطيعة رحم، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل، قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت، وقد دعوت فلم أر يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء .

3- أن يدعو بقلب حاضر، موقن بالإجابة، لما رواه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه.