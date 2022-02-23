«مكرم»: وثيقة التأمين على المصريين بالخارج تحل أزمة شحن الجثامين

شرحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، شروط الاستفادة بوثيقة التأمين على المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن الخدمة جرى إطلاقها بعد إلحاح الجاليات المصرية بالخارج، خاصة في منطقة الخليج، نظرا لارتفاع تكلفة شحن الجثامين في حالة الوفاة سواء الطبيعية أو نتيجة الحوادث.

67 ألف مواطن اشتروا وثيقة التأمين للمصريين بالخارج

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أنه تم العمل على تلك الوثيقة، سواء من خلال شرائها من منافذ الخروج من الجمهورية أو من خلال المنصة الإلكترونية، موضحة أنه منذ يناير وحتي اليوم هناك أكثر من 67 ألف مواطن مصري بالخارج اشتروا وثيقة التأمين، مشيرة إلى أن ذلك يعكس أهمية واحتياج المصريين بالخارج لتلك الوثيقة.

الوزارة أطلقت مركز الهجرة للحوار مع الدارسين بالخارج

ولفتت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن الدولة أصدرت تلك الوثيقة لتلبية احتياجاتهم، إلى جانب الثقة في ما تقدمه من خدمات، مشيرة إلى أنه عقب تدشين مركز الهجرة للحوار مع الدارسين بالخارج، طلب الكثير منهم شراء تلك الوثيقة، إلى جانب طلبات أخرى، منوهة إلى أن سعرها مقبول جدا وهو 100 جنيه شهريا، ويمكن إضافة الزوجة والأبناء، دون أي شروط.