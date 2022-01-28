نبيلة مكرم: أنهينا أزمة شحن الجثامين.. والمنيا الأعلى في الهجرة غير الشرعية

قالت نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، إن محافظة المنيا أعلى محافظات الجمهورية التي كانت تصدر الهجرة غير الشرعية، لكن مبادرة مراكب النجاة التابعة للوزارة، نظمت زيارات إلى مختلف قرى المحافظة، لتوعية الموطنين بخطورة الهجرة غير الشرعية، وكيفية البحث عن فرص عمل بشكل قانوني.

المنيا أعلى المحافظات المصدرة الهجرة غير الشرعية

أضافت نبيلة مكرم، خلال لقائها مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارتي الدفاع والداخلية، تعملان على رصد أي محاولات للهجرة غير الشرعية، والتعامل معها فورا.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن مصر نجحت في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن الوزارة تتحرك سريعا مع أي مصري بالخارج يهان أو يتعرض لأزمات، وتعمل على الحل الودي، بما يصون كرامة المصريين، دون تدخل في شئون القضاء في الخارج.

أزمة شحن الجثامين ووثيقة التأمين

وعن أزمة شحن الجثامين، قالت نبيلة مكرم، إنه جرى حلها تماما، وكان في السابق مطلوبا من الأسرة تقديم شهادة تعثر في نقل المتوفى بالخارج، حتى يتم شحنه على نفقة الدولة، في الوقت الذي تتعرض فيه الأسرة لأزمة وصدمة نفسية قاسية.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن الوزارة أطلقت أول وثيقة تأمين على المصريين بالخارج، في إطار التواصل بين وزارة الهجرة والجاليات المصرية بالخارج، وبدأ تطبيقها بداية من 1 يناير 2022، لتغطية حالات الوفاة سواء بحادث أو وفاة طبيعية مقابل 100 جنيه اشتراك.

وكشفت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن وجود تعاون مع وزارة الدفاع بهدف تغيير نظرة الشباب عما يقال عن جيشهم في الخارج، مؤكدة أن التعاون بين وزارتي الهجرة والدفاع كان مهم لتصحيح المفاهيم المضللة التي بثتها الجماعة الإرهابية لتشويه صورة الجيش في عقول المصريين بالخارج.