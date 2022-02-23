ارتفاع التعاملات على «الذهب الكسر» عالميا.. و«السبائك» تتراجع

شهدت أسعار الذهب المستعمل والكسر ارتفاعا في أسعار التعاملات اليومية للمشغولات الذهبية القديمة بشكل ملحوظ خلال تعاملات، أمس الثلاثاء، وبالرغم من ارتفاع أسعار المشغولات الذهبية القديمة إلا أن أسعار المشغولات البلاتينية والفضية القديمة انخفضت، حسب ما ذكره مؤشر أسعار «ScrapMonster» العالمي.

وارتفعت أسعار الذهب المستعمل عيار 14 قيراطا بمقدار 0.48 دولار للأوقية، وأسعار الذهب القديم عيار 18 و22 قيراطا بمقدار 0.62 دولار و0.75 دولار للأوقية على التوالي، وأسعار الذهب الكسر عيار 9 قراريط بمقدار 0.31 دولار للأوقية، ولكن على النقيض شهدت أسعار البلاتين القديم والمستعمل انخفاضا قدره 9.48 دولار للأوقية، كما انخفضت أسعار الفضة بمقدار 0.02 دولار لكل رطل.

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أسعار الذهب تصل إلى أعلى مستوى في 8 أشهر

وصعدت أسعار سبائك الذهب إلى أعلى مستوى في 8 أشهر، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعترافه بالجمهوريتين الانفصاليتين «دونيتسك ولوجانسك» في شرق أوكرانيا، ليصبح إجمالي ارتفاع سبائك الذهب منذ مطلع فبراير الجاري 5.8% حتى اليوم، في وقت يتزايد فيه الطلب على الذهب كونه ملاذا آمنا ضد تقلبات العملة، على خلفية الصراع بين الغرب وروسيا بسبب أوكرانيا.

وقال «ساكسو بنك»، في مذكرة بحثية، إنه من المتوقع أن يتوقف الذهب مؤقتا عن الارتفاع عند مستوى 1917 دولارا للأوقية، بعدما سجل، أمس، أعلى مستوى له منذ 1 يونيو 2021، ليبلغ سعر أوقية الذهب 1914 دولارا، قبل أن يتراجع سعر الذهب اليوم إلى 1900 دولار للأوقية.

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كما سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات هائلة، خلال 20 يوما، إذ زاد سعر جرام الذهب خلال تلك الفترة 61 جنيها، فمنذ اليوم الأخير من شهر يناير وحتى اليوم ارتفعت الأسعار بنسبة 6.3%، خاصة مع زيادة التضخم العالمي، الذي جعل العديد من الأشخاص يرون فيه الاستثمار الأكثر أمانا.