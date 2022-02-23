سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 23-2-2022

الذهب واحد من السلع التي تتأثر بشكل مباشر بالاضطرابات وظهور الأوبئة، كونه الملاذ الآمن الذي يلجأ له المواطنون خوفًا من المستقبل، وعليه يبحث يوميًا المقبلين على الزواج خلال فترة ما بعد الأعياد، عن سعر المشغولات الذهبية وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في محلات الصاغة.

ووفق جولة أجرتها بوابة «الوطن» في محلات الصاغة اليوم الأربعاء، ترصد لقرائها أسعار الذهب، وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية نحو 827 إلى 829 جنيها.

أسعار الذهب اليوم محليا

- سجل سعر الجنيه الذهب من 6616 إلى 6632 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو الذهب اليوم من 945,143 إلى 947,429 جنيه.

- سجل عيار 18 نحو 709 إلى 711 جنيهًا.

- سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 945 إلى 947 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال

وبيع المعدن الأصفر في أسواق المال اليوم بسعر نحو 719.28 جنيه لعيار 18، ما يعادل 45.77 دولار، ووصل الجنيه الذهب إلى 6,713 جنيه 427.21 دولار، ووصل سعر كيلو الذهب اليوم 959,027 جنيه و61,029 دولار، كما سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 839.17 جنيه و53.40 دولار، أما عيار 24 فسجل نحو 959.03 جنيه و61.03 دولار.

ارتفاع أسعار الذهب في 2022

وكان بنك أوف أمريكا، ذكر في تقرير بحثي عن سوق الذهب خلال العام الحالي، نشره مطلع الشهر الحالي، أنّه من المتوقع أن يصل متوسط ​​أسعار الذهب نحو 1925 دولارًا للأونصة خلال العام الحالي، ومن المرجح أن يستمر ارتفاع أسعار الذهب في العالم رغم التحديات الكثيرة التي يشهدها المعدن النفيس.