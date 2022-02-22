أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 9 أشهر مدفوعة بالأزمة الأوكرانية

سجّلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها منذ 9 أشهر، اليوم الثلاثاء، بعد أن أمرت روسيا قواتها بدخول لمناطق انفصالية بشرق أوكرانيا، مما عزز الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب بنسبة 0.2% عند 1909 دولار للأوقية بعد أن سجّل أعلى مستوياته منذ الأول من يونيو 2021 عند 1913 دولارًا للأوقية، وكسبت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7% إلى 1913 دولار للأوقية.

وقفز النفط إلى أعلى مستوى في 7 سنوات، وارتفعت أسعار الملاذ الآمن وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، بحسب بورصة «ناسداك».

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين منفصلتين، شرق أوكرانيا، أمس الإثنين، وأمر الجيش الروسي بشن ما وصفته موسكو عملية حفظ سلام في المنطقة، لتسريع أزمة يخشى الغرب من أنها قد تطلق حربا كبيرة، بينما قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع أمرًا تنفيذيًا لحظر التجارة والاستثمار بين الأفراد الأمريكيين والمنطقتين الانفصاليتين، شرق أوكرانيا.

تراجع عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات

وتراجعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات على خلفية الأزمة الأوكرانية ومراهنات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع سعر الفائدة، مبتعدًا عن ذروة أكثر من عامين سجلها الأسبوع الماضي، واتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على أنه مع تشديد التضخم قبضته على الاقتصاد والتوظيف القوي، فقد حان الوقت لرفع أسعار الفائدة، مؤكدين أن أي قرارات ستعتمد على تحليل اجتماع تلو الآخر للتضخم وبيانات أخرى.

وبينما تعتبر السبائك وسيلة للتحوط ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية، فإن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك الذهبية غير المدرة للعائد، وارتفعت الفضة بنسبة 0.4% عند 24.03 دولار للأوقية، والبلاتين بنسبة 0.5% والبلاديوم كسب 0.5% إلى 21.2 دولار.