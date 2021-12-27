7 قضايا في مؤتمر صحفي لرئيس اتحاد عمال مصر.. أبرزها قانون العمل

يعقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب «جبالي المراغي»، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء المقبل الموافق 29-12-2021 بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لعرض بعض القضايا ،والاجابة على اسئلة الإعلاميين.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

وقال «المراغي»، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إنه سوف يعرض رؤية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال المؤتمر، والخاصة بمجموعة من الملفات والقضايا التي تخص ملف العمل والعمال ،وتتمثل في 7 نقاط رئيسية هي:

ملفات عمال مصر

1ـ التشريعات التي يجري مناقشتها خلال هذه الأيام في البرلمان ومنها قانون العمل الجديد.

2ـ الاستعدادات الجارية للانتخابات العمالية المقبلة

3ـ دور العمال في مساندة الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات وعلى رأسها جائحة كورونا.

4ـ عرض موقف الاتحاد من القرارات الأخيرة بشأن المجلس القومي للأجور وانعكاسها على العمال خاصة في القطاع الخاص.

5ـ الموقف من المشروعات العملاقة التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة محافظات مصر، ودورها في عملية التنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

6ـ دور عمال مصر في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

7ـ دور اتحاد العمال المصري داخل الاتحادات والمنظمات الدولية العربية والإفريقية والدولية.

المؤتمر الأول لعمال مصر

يعد هذا المؤتمر هو الأول من نوعه لرئيس اتحاد عمال مصر في الدورة النقابية الحالية التي بدأت مطلع عام 2018، وتستمر حتى 2022، ومن المقرر انعقاد الانتخابات العمالية عام 2022، وبدأت الاستعدادات في النقابات العامة واللجان النقابية بالمحافظات للانتخابات العمالية الجديدة.

وكانت نقابة عمال مصر، شاركت في تعديلات قانون العمل الجديد الذي يجري مناقشته بمجلس النواب، وأرسلت طلبات العمال لمناقشتها.