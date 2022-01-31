بروتوكول بين اتحاد عمال مصر ونظيره الأوزباكستاني لعقد تدريبات مشتركة

وقع كل من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونظيره اتحاد عمال أوزباكستان بروتوكول تعاون لتعزيز العلاقات الثنائية فيما يتعلق بحل قضايا عمال البلدين، ووقعه جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام، وقدرة الله رفيق، رئيس اتحاد عمال أوزباكستان.

بروتوكول التعاون بين اتحاد عمال مصر وأوزباكستان

وأكّدت بروتوكول التعاون، أهمية التنسيق والعمل المشترك في المحافل الدولية فيما يخص القضايا المشتركة بين عمال البلدين.

وحسب بيان صادر اليوم عن مركز معلومات اتحاد عمال مصر، فإن البروتوكول تضمن الإشادة بالتوصيات الصادرة عن الندوة النقابية الدولية التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضي، والتي نظمتها النقابة العامة الموافق في مصر برئاسة هشام فؤاد.

كما تضمنت بنود بروتوكول التعاون، الاستمرار في التعاون وتبادل الخبرات النقابية وعقد الدورات التدريبية المشتركة، فيما يعود بالنفع على عمال البلدين.

وانعقدت الندوة الدولية تحت عنوان «السلامة والصحة المهنية.. ودور العمال في التنمية»، وحضرها وفد عمالي من نقابة الكهرباء والطاقة باوزباكستان.

النقابة العامة للعاملين بالمرافق

وحضر توقيع بروتوكول التعاون بين اتحاد عمال مصر ونظيره الأوزباكستاني، أمس الأحد، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق.

وخلال اللقاء، أكّد المراغي أهمية البروتوكول نظرًا لما يمثله اتحاد عمال أوزباكستان من قيمة وقوة داخل بلاده، نظرًا لأنّه يضم في عضويته 5 ملايين عامل، و14 نقابة عمالية عامة، و14 اتحاد عمال محلي، كما أنَّه له دور فاعل في المحافل الدولية، وهو ما يؤكّد أهمية التواصل والتعاون معه في إطار علاقات دولية تحقق مصالح عمال البلدين.