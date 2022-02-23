تدشين 11 أتوبيسا لتنظيم قوافل تعليمية للمناطق النائية في الوادي الجديد

دشن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط ، صباح اليوم الأربعاء، وصول دعم لأسطول سيارات مديرية التربية والتعليم بعدد 11 أتوبيس بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم، لخدمة العملية التعليمية بكافة الإدارات التعليمية، يرافقه الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

تنفيذ قوافل تعليمية للمناطق النائية

ووجه محافظ الوادي الجديد، بسرعة توزيع الأتوبيسات على الإدارات التعليمية المختلفة، للمساهمة في تنفيذ القوافل التعليمية بالمناطق النائية والقرى، وتيسير مشاركة طلاب المحافظة في المسابقات والفعاليات التعليمية والثقافية داخل المحافظة وخارجها. كما شدد على المتابعة المستمرة لمنظومة الوجبة المدرسية خلال عمليات التخزين والنقل والتوزيع والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

وقال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنه بدأ اليوم تدشين وبدء تشغيل عدد من الخطوط لخدمة معلمين الوادي الجديد الذين يخدمون في المناطق النائية والبعيدة، سواء المواطنين أو العاملين بالتربية والتعليم وباقي المصالح الحكومية، خاصة أن محافظة الوادي الجديد تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي وتعد نصف مساحة مصر وهناك العديد من المناطق بها مترامية الأطراف، وذلك لتوفير نقلة غير مسبوقة لخدمة المعلم الواحاتي وقطاع التعليم بالمحافظة وتحركه في سهولة ويسر في مواعيد ثابتة ومحددة وبمقابل غير كبير مما يدعم التنمية في محافظة الوادي الجديد.

تحصين 800 رأس ماشية

في سياق آخر، أعلن الدكتور ناجي عوض مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، عن علاج وتحصين 800 رأس ماشية من، خلال الحملة التي نفذتها إدارة الإرشاد البيطري بالخارجة.

وأكد، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة ، في تصريح خاص ل « الوطن» أن فرق التحصين التابعة لمديرية الطب البيطرى، استهدفت تحصين أكبر عدد من الماشية ضد الأمراض المعدية، للحفاظ على الثروة الحيوانية، لضمان عدم تسرب أي لحوم مصابة للأسواق للحفاظ على صحة المواطنين .