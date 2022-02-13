مسابقة وزارة التربية والتعليم.. إعلان التفاصيل والشروط خلال شهر

تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم، من أكثر الكلمات بحثاً علي محرك البحث جوجل، من جانب خريجي كليات التربية والمتطوعين والمعلمين بنظام الحصة، بحثا عن تفاصيل الشروط والتخصصات المطلوبة بالمسابقة وموعد التقديم، خاصة بعدما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي رابطا منسوبا لوزارة التربية والتعليم، للتقديم في المسابقة، وهو الأمر الذي نفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة عدم إتاحة رابط لإلكتروني للتقديم للمسابقة، وأن كل ما يجري تداوله عن بدء التسجيل لا أساس له من الصحة.

مسابقة وزارة التربية والتعليم.. التقديم «أون لاين»

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التقديم لمسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم، إلكترونيا «أون لاين»، مؤكدة أنه لا توجد تقديمات في ديوان عام الوزارة أو المديريات والإدارات التعليمية.

وقالت وزارة التعليم، إنه سيجري إعلان التفاصيل الكاملة للتقديم والشروط وآليات التقديم والتخصصات المطلوبة، خلال شهر، بعد الانتهاء من التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتقدم «الوطن»، أهم ضوابط القبول في مسابقة وزارة التربية والتعليم.

قياس مستوى المقبولين عامين قبل التعيين

- ربط التقدم للمسابقة بمحل السكن والتقديم في نفس الإدارة التعليمية ومنع النقل والندب بين الإدارات والمحافظات.

-الأولوية للصفوف الأولى من رياض الأطفال لنهاية الابتدائية ولا تهميش لصفوف الإعدادية والثانوية.

- الأولوية في التعيين لسد العجز في المواد الدراسية الأساسية، وتكون النسبة الأقل لمواد الأنشطة.

- تحديد الاحتياجات الملحة في مسابقة المعلمين وخاصة مدارس قرى حياة كريمة لأن الكثير منها جديدة.

- اختبار لمدة عامين للمقبولين بمسابقة المعلمين لقياس الأداء والمستوى من جانب المدرسة والموجه الخاص بالمادة والموجه العام في الإدارة، وإصدار شهادة صلاحية للتعيين.

- اختيار الأكبر سنا من المتقدمين والأعلى تقديرا والأعلى في الدرجة العلمية (الدكتوراه والماجستير).