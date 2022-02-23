لقطات من حفل خطوبة محمد مكاوي.. ضحك ورقص وفوتوسيشن مع الورد

تصدرت خطوبة محمد مكاوي، محركات البحث وتريندات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، مجموعة من الصور والفيديوهات تجمعه بعروسته، التي ارتدت جامب سوت من اللون الأبيض.

وحقق الفنان الشاب، نجاحًا ملحوظًا خلال مشاركته في الجزئين الرابع والخامس، من مسلسل «حكايات بنات»، الذي عرض مؤخرًا على شاشة قناة on، أمام الفنانات: هاجر أحمد، هند عبد الحليم، ميرنا نور الدين، أسماء جلال، علا رامي.

حفل خطوبة محمد مكاوي وسط الزهور

اقتصر حفل خطوبة محمد مكاوي، الذي انتشرت في أرجاءها الورود، ذات الألوان المبهجة، على حضور الأهل وعدد من الأصدقاء، وقدمت شقيقته التي تميزت إطلالتها باللون الأحمر، دبلتي الخطوبة للعروسين.

ونشر مكاوي، عددا من مقاطع الفيديوهات عبر خاصية «استوري» على حسابه بموقع «انستجرام»، ظهر خلالها وهو يرقص بصحبة عروسه نورهان عماد، وحولهما عدد من أصدقائهما، بخلاف تصوير فوتوسشين لهما.

نجوم الفن يهنئون الفنان الشاب

تميزت خطوبة محمد مكاوي، باختيار يومها الاستثنائي 22-2-2022، وحرص عدد من النجوم على تهنئته، من بينهم هنا شيحة، محمود الليثي، ملك زاهر، ليلى زاهر، ديانا هشام، عمرو وهبة، منة فضالي، مي جلال، أسما شريف منير، سالي عبدالسلام.

وشارك مكاوي، في عدد من الأعمال منها فيلم «الكويسين» عام 2018، مع أحمد فهمي، وحسين فهمي، وشيرين رضا، وأسماء أبو اليزيد، وبيومي فؤاد، ومسلسل «بلا دليل» عام 2019، مع خالد سليم ودرة.

وتألق خلال مشاركته في مسلسل «حكايات بنات» بجزئيه الرابع والخامس عامي 2020 و2021، ومشاركته هنا الزاهد إحدى حكايات مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، الذي يعد أول بطولة مطلقة لها في 2021، ويستعد للمشاركة في عدد من الأعمال، خلال الفترة المقبلة، لكنه يتكتم على تفاصيلها في الوقت الراهن.