هنا شيحة تشيد بفيلم «أصحاب ولا أعز»: برافو منى زكي وإياد نصار

أشادت الفنانة هنا شيحة بفيلم «أصحاب ولا أعز»، وبأداء الفنانين منى زكي وإياد نصار، وذلك وسط حملات من الدعم والهجوم عليه، وحالة الجدل التي أثارها العمل في الفترة الأخيرة منذ بداية عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

هنا شيحة: برافو منى زكي وإياد نصار

ونشرت «هنا» عبر خاصية استوري على صفحتها الشخصية بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بوستر الفيلم، وعلقت عليه قائلة: «فيلم شيق جدا وصعب جدا أغلب الأحداث تدور في لوكيشن واحد وهذا صعب جدا في إخراجه يعتمد على ممثلين متقنين ومميزين، برافو منى زكي وإياد نصار».

يذكر أن فيلم «أصحاب ولا أعز» طرح منذ أيام عبر المنصة الإلكترونية الشهيرة «نتفيليكس» وهو من بطولة منى زكي وإياد نصار ونادين لبكي وعادل كرم وجورج خباز وديامان أبو عبود وفؤاد يمين وعدد آخر من الفنانين.

هجوم شديد على فيلم «أصحاب ولا أعز»

وأثار الفيلم «أصحاب ولا أعز»، حالة من الجدل، بالهجوم والدعم بين الفنانين والجمهور، حيث رأى رافضوه أنه به مشاهد جريئة، غير مناسبة لقيم المجتمع، ورأى داعموه أنه موضوعه واقعي ولم يخالف الأخلاق.

وأقام بعض المحامين دعاوى قضائية ضد صناع الفيلم لمنع عرضه داخل مصر، فقد تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ للنائب العام ضد صناع فيلم «أصحاب ولا أعز»، يتهمهم فيه بالتحريض على الدولة.

كما أعلن النائب مصطفى البكري من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أنه تقدم بطلب لمنع عرض الفيلم بمصر، مبررا أنه يدعم المثلية ويحرض الفتيات القاصرات على إقامة علاقات غير شرعية بمجرد وصولهم لسن الـ 17 عاما.

دعم نجوم الفن لمنى زكي

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني بالدفاع عن منى ذكي ودعمها في ظل هذا الهجوم الشديد الموجه للفيلم، ومن أبرز هؤلاء الفنانين: سوسن بدر وريهام عبدالغفور ونشوى مصطفى والراقصة دينا والفنانة إلهام شاهين.