رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى الإسراء والمعراج: أعادها الله عليكم بكل خير

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

«عبدالرازق»: ذكرى ذات مكانة خاصة في نفوس المسلمين جميعاً

وقال رئيس مجلس الشيوخ، في برقية التهنئة: «يطيب لي أن أتقدم لكم باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك الذكرى ذات المكانة الخاصة في نفوس المسلمين جميعاً والتي شرّف فيها المولى عز وجل نبيه الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) بالإسراء إلى المسجد الأقصى والمعراج إلى السماوات العلا ليريه من الآيات العظيمة في رحلة ربانية تكشف مكانة سيد الخلق والتي لم يحظ مثلها أحد في السماوات والأرض».

«عبدالرازق»: ندعو الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم

واستكمل رئيس مجلس الشيوخ: «نحن إذ نحتفل بهذه الذكرى العظيمة لندعو الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد على طريق الحق خطاكم لما فيه الخير لكم ولمصرنا الغالية، وأن يعيدها عليكم وعلى الشعب المصري وكل المسلمين وشعوب العالم بكل خير واستقرار».