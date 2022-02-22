دار الإفتاء تسرد قصة الإسراء والمعراج كاملة.. معجزة حدثت بالروح والجسد

تعد قصة الإسراء والمعراج من المعجزات التي أنعم الله بها على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، تشريفا وتكريما له، حيث التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في هذه الرحلة، التي بدأت من مغرب يوم 26 من رجب وانتهت ليلة الـ27 من شهر رجب، وبالتحديد فجر يوم 27 رجب، ومع اقتراب موعد احتفالات المسلمين بليلة الإسراء والمعراج زاد البحث على محرك جوجل عن قصة الإسراء والمعراج كاملة.

قصة الإسراء والمعراج كاملة

وتستعرض «الوطن»، قصة الإسراء والمعراج كاملة، وذلك وفق ما نشرته دار الإفتاء المصرية عبر موقها الالكتروني.

الإسراء والمعراج

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن الإسراء والمعراج، رحلة حادثة وقعت حقيقةً لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدثت يقظة بعطاءٍ من ربه جلّ وعلا، حيث سار به يقظة ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى فيه بالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم عُرِج به صلى الله عليه وآله وسلم يقظةً من المسجد الأقصى إلى السماوات العُلا، ومنها إلى المقام الأعلى.

معراج النبي إلى السماء

وأضافت دار الإفتاء عن قصة الإسراء والمعراج كاملة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عُرض عليه في تلك الليلة المباركة آيات مباركة منها «الجنة»، ليرى فيها ما أعده الله له ولأحبابه من الثواب والنعيم ليطمئن ويُبَشّر به المتقين، وكذلك عُرِضَتْ عليه صلى الله عليه وآله وسلم النار، ليشاهد ما أعده الله تعالى لأعدائه من العذاب الأليم، لينذر به الكافرين والمشركين.

فرض الصلوات في الإسراء والمعراج

وأشارت دار الإفتاء، إلي قصة الإسراء والمعراج كاملة، فرض الله سبحانه وتعالى على النبي وأمته صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الليلة المباركة خمسَ صلوات في اليوم والليلة، وخصَّه بمنح عظيمة لم تكن لأحد سواه من إخوانه الأنبياء عليهم جميعًا الصلاة والسلام، ونص على ذلك الكتاب والسنة، وأجمع عليه الصحابة وغيرهم، وهذا مما لا ينبغي لأحد العدول عنه، ولم ينكره إلا المنحرفين المكابرين.

ما هو الإسراء

وتابعت دار الإفتاء المصرية فيما يتعلق بقصة الإسراء والمعراج كاملة، أن الإسراء: هو السير ليلًا، وإنما كان الإسراء ليلًا، لكمال الشرف، والاحتفاء بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الليل وقت الخلوة والصفاء، ووقت الاختصاص لأهل المودة والمحبة، فهذه الآية الكريمة تدل على إثبات أمرين عظيمين: الأمر الأول: إثبات اليقظة التامة في مسراه صلى الله عليه وآله وسلم، الأمر الثاني: إثبات السرعة، ففي الآية على ذلك دليل وهو قوله تعالى: ﴿لَيْلًا﴾ بلفظ التنكير الدال على تقليل مدة السير الصادقة بأقل جزء من الليل.

حديث قصة الإسراء والمعراج كاملة

واستكملت دار الإفتاء قصة الإسراء والمعراج كاملة قائلة: النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ، فَرَكِبْتُهُ، فَسَارَ بِي حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَرَبَطْتُ الدَّابَّةَ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَاءُ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَني جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ. فَقَالَ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم: اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. قيل: مرحبًا به وأهلًا حيَّاه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ عليه السلام..» إلى آخر الحديث، فقد ذكرت فيه القصة الشريفة مختصرة، وقد تكررت فيه كلمات الاستفتاح والترحيب في كل سماء.

تأويل قصة الإسراء والمعراج غير جائز

وقالت دار الإفتاء المصرية عن قصة الإسراء والمعراج كاملة، إن الإسراء والمعراج وقعا يقظة مرة واحدة في عمره صلى الله عليه وآله وسلم وفي ليلة واحدة، وفيها فرضت الصلاة، وحيث أن القرآن العظيم قد نصَّ على الإسراء يقظة نصًّا صريحًا فإنكاره كفر وعناد، ونصَّ على المعراج بالتأويل فإنكاره فسق وضلال.