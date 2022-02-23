الشعراوي يجيب عن سؤال: كيف صلى الرسول بالأنبياء في الإسراء والمعراج وهم أموات؟

تعد رحلة الإسراء والمعراج من أعظم معجزات الخالق سبحانه تعالى، والأسئلة حولها كثيرة ولا تهدأ، وكانت رحلة الإسراء والمعراج تكريما لنبي الله الكريم، وهي ليلة من خير ليالي العام، ولها فضل كبير على المسلمين، لذا يتصارع العباد في تقوى الله عز وجل من أجل اغتنام فضل هذه الليلة الكريمة المباركة.

تجريد النبي من البشرية في الإسراء والمعراج

رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم العديد من الأمور في رحلة الإسراء والمعراج، ومن أبرز الأمور حول الإسراء والمعراج هي أن النبي قد صلى بالأنبياء في رحلة الإسراء والمعراج، وهي واحدة من أكثر الأمور إثارة للأذهان، لكونها تتنافى مع كمل القوانين الحياتية التي عرفتها البشرية، فكيف لإنسان حي أن يلتقي بأموات ويقيم بهم الصلاة؟.

وسبق أجاب الشيخ محمد متولي الشعراوي، إمام الدعاة الراحل، عن هذا التساؤل، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيديو للشيخ الشعراوي، يوضح فيه كيف صلى النبي بالأنبياء في رحلة الإسراء والمعراج وهو حي وهم أموات، موضحا أن الله عز وجل قد جرد النبي من البشرية، وبمجرد أن يتجرد إنسان من البشرية، يصبح لديه القدرة على رؤية ما لا يمكن أن يراه البشر أثناء يقظتهم.

اتصال الروح بالجسد في الإسراء والمعراج

وأكد الشعراوي أن اتصال الروح بالجسد له أحوال مختفة، ولكل حالة منهم قوانينها الخاصة التي تنظمها، حيث قال: «هناك اتصال للروح بالجسد أثناء النوم، وأثناء اليقظة واتصالها بالجسد في البرزخ وفي الآخرة، ولكل حالة من هذه الحالات قوانين خاصة تنظمها، واتصال منا بعد البعث، هو أرقى اتصال للروح والجسد وهذا هو السبب في أن حياة البشر في الآخرة تختلف تماما عن حياتهم في الدنيا، فالبشر في الجنة لا يشيبون على سبيل المثال».

وأوضح الشعراوي أن تجريد الإنسان من البشرية يحصل في حالة النوم والأحلام، ولكن ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن الله جرده من البشرية أثناء يقظته، في رحلة الإسراء والمعراج، وهذا ما مكنه من رؤية ما لا يمكن للبشر رؤيته.