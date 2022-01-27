دعاء للميت مؤثر جدا قصير.. رئيس «الفتوى الأسبق» بالأزهر يوضح

يلجأ الكثيرون إذا فقدوا شخصا غاليا عليهم إلى الدعاء للميت، ويحرص الجميع على ترديد الدعاء، لاسيما لو كان للميت مؤثر جدا قصير، بحيث يسهل حفظه وتكراره في كل صلاة، وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله: «إذا مات ابنُ آدمَ انقطع عملُه إلا من ثلاث: صدقةٍ جاريةٍ، وعلمٍ ينتفعُ به، وولدٍ صالحٍ يدعو له».

يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، إنه إذا مات بن آدم لا يصل إليه أجر وثواب من شيء من عمله، إلا من ثلاث، أي: مِن ثلاثةِ أشياء؛ فإن فَائدتَها لا تنقطع عنه، أولها: الصدقة الجارية، ثانيها: علم ينتفع به، أي بعد موتِه، وقيد العلم بالمنتفع به، وثالثها ولد صالح، أي مؤمن يدعو له، وقيد الولد بِالصالح لأن الأجر لا يحصل من غيره، وإنما ذكر دعاءه تحريضا للولد على الدعاء لأبيه.

دعاء للميت مؤثر جدا قصير

وأكد «الأطرش» أن من بين الأدعية للميت، أن يقول المسلم: «اللهم ارحم من سبقونا إليك، اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم ابي ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السؤال».

وذكر أنه من بين الأدعية للميت أيضا:

اللهم املأ قبر المتوفي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور، دعاء قصير للميت قد يستهين به البعض أو يستصغره قد يبعث الميت آمنا مطمئنًّا إلى جنات الخلود.

اللهم اروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب اجعلهم من المكرمين المُنعمين .

اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نوراً وضياء إلى يوم يبعثون.

اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض. اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن.

أحب الأدعية

وأشار رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، إلى أن من أحب الأدعية:

اللهم ارحم من سبقونا إليك

اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ له ، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.

اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.

اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.اللهمّ اّنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.

اللهمّ انقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.